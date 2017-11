Aktuelles/Service





Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in der TLM

23.11.2017

TLM-Direktor Fasco: Besondere Wertschätzung für Landesmedienanstalten und ihren Aufgaben in der modernen Mediendemokratie

Im Rahmen seines Antrittsbesuches im Freistaat Thüringen wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Vormittag des 6. Dezember 2017 die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) und das Thüringer Medienbildungszentrum der TLM (TMBZ) besuchen.

Im ersten Teil des TLM-Besuchs des Bundespräsidenten und seiner Gattin, die von Herrn Ministerpräsidenten Bodo Ramelow begleitet wird, wird es u. a. mit dem Direktor der TLM, Jochen Fasco, sowie dem Vorsitzenden der TLM-Versammlung, Superintendent Johannes Haak, einen Talk über „Herausforderungen in der modernen Mediendemokratie: Vielfaltssicherung, Jugendschutz, Verantwortung und Medienbildung als Eckpunkte der Arbeit der Landesmedienanstalt“ geben.

Im Anschluss daran werden Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Ramelow sowie die begleitende Berliner Delegation ausgewählte medienpraktische Projekte im Thüringer Medienbildungszentrum der TLM mit Kindern einer 4. Klasse der Staatlichen Grundschule Udestedt erleben und sich dabei mit den Schülern, Lehrern und Medienpädagogen austauschen.

TLM-Direktor Jochen Fasco freut sich, dass die TLM ein Programmpunkt für den Besuch des Bundespräsidenten Steinmeier in Thüringen ist und betont: „Zum ersten Mal ist eine Landesmedienanstalt Gastgeber für den Bundespräsidenten. Dies ist eine große Ehre und Zeichen der Wertschätzung für unsere Arbeit für Vielfalt insbesondere im lokalen und regionalen Bereich, Aufsicht und Jugendmedienschutz in Rundfunk und Internet sowie die vielfältigen Aktivitäten im Bereich von Verantwortung und Medienbildung in der digitalen Welt.“