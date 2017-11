Aktuelles/Service





„JUGENDSCHUTZ 4.0? – Benötigt der Jugendmedienschutz ein Update für die digitale Welt?

20.11.2017

Wissenschaft, Praxis und Politik diskutieren am 21. November über aktuelle Modelle des Jugendmedienschutzes beim 6. Jenaer Medienrechtlichen Gespräch von FSU und TLM

Kinder und Jugendliche wachsen heute mit digitalen Medien auf. Sie sind „digital natives“, die Nutzung solcher Medien ist für sie selbstverständlich. Daher können sie jedoch auch bereits früh mit Inhalten auf Internetseiten, in Spielen, in sozialen Netzwerken usw. konfrontiert werden, die einen Schutz erforderlich machen. Versierte Vertreter/innen aus Wissenschaft, Praxis und Politik diskutieren deshalb am 21. November 2017 ab 16.00 Uhr in den Rosensälen in Jena beim 6. Jenaer Medienrechtlichen Gespräch von Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) und Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) über „Jugendschutz 4.0? – Benötigt der Jugendmedienschutz ein Update für die digitale Welt?“.

Im Zentrum der Veranstaltung werden insbesondere die aktuellen Herausforderungen für Staatsanwaltschaften, Gerichte und die regulierte Selbstkontrolle sowie die rechtliche Einordnung von sozialen Netzwerken stehen. TLM-Direktor Jochen Fasco insbesondere mit Blick auf zunehmende Volksverhetzung in sozialen Netzwerken: „Anbieter sozialer Netzwerke haben eine hohe Verantwortung und müssen ihren Beitrag gerade auch bei der Verfolgung von Rechtsverstößen leisten“.

Vor der Diskussion werden Holger Herzog, LL.M., jugendschutz.net, Mainz, und Martin Zschächner, Staatsanwaltschaft Gera, die Funktionsweise und Herausforderungen der Aufsicht in der regulierten Selbstkontrolle sowie im Strafverfahren erläutern. Anschließend werden Marie-Blanche Stössinger, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), Berlin, das Modell der internationalen Alterskennzeichnung von Online-Spielen und Apps sowie Dr. Melissa Sayiner, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin die Ziele und Umsetzungsmöglichkeiten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes darstellen.

