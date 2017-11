Aktuelles/Service





Direktor weiterhin DLM-Vize

15.11.2017

Jochen Fasco auch als Koordinator des DLM-Fachausschusses „Medienkompetenz, Nutzer- und Jugendschutz, Lokale Vielfalt“ bestätigt

In ihrer Sitzung in München wählte die Gesamtkonferenz der Landesmedienanstalten ihr neues Führungspersonal. Direktoren, Präsidenten sowie die Gremienvorsitzenden der Landesmedienanstalten haben bei ihrem turnusmäßigen Treffen in der Gesamtkonferenz auch die künftige Aufgabenverteilung für überregionale Aufgaben festgelegt.

Jochen Fasco, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), bleibt bis Ende 2019 stellvertretender Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM), die zukünftig von Cornelia Holsten, der Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt geleitet wird. Fasco, der seit einigen Jahren Mitglied der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) ist, wurde auch bis Ende 2019 als Koordinator des Fachausschusses „Medienkompetenz, Nutzer- und Jugendschutz, Lokale Vielfalt“ bestätigt.

„Ich freue mich auf die weitere Arbeit für die Gemeinschaft“, betonte Fasco die Bestätigung in den Führungsaufgaben. Gerade im Bereich Medienkompetenz machen die Landesmedienanstalten vor Ort deutlich, wie wichtig Teilhabe sowie Mitwirkung in einer Mediengesellschaft sind und dass ein kompetenter, verantwortungsvoller Umgang mit der neuen Medienwelt wichtige Alltagskompetenz ist.

Hinweis:

Nähere Informationen zu Jochen Fasco sind hier abrufbar.

Die gesamte Aufgabenverteilung innerhalb der Gemeinschaft der Landesmedienanstalten ist hier abgerufen werden.