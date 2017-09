Aktuelles/Service





Themen und Beschlüsse der Versammlung vom 19. September 2017

20.09.2017

salve.tv: Zulassung um sechs Jahre verlängert

Salve.tv wird für weitere sechs Jahre bis zum 31. Oktober 2023 lokales Fernsehen für Erfurt, Weimar, Arnstadt und Umgebung veranstalten. Die Versammlung stimmte der Verlängerung der Zulassung zu. Ebenso wurde die Zuweisung der bislang genutzten Übertragungskapazitäten im Verbreitungsgebiet beschlossen. Die Veranstalterin wurde erstmals 2003 zugelassen. Seitdem wurde die Zulassung zweimal verlängert, zuletzt 2013. Salve.tv entwickelt immer wieder neue Formate und nutzt dabei auch neue Technologien. Beispielsweise werden bei der Aufnahme Mobiltelefone eingesetzt, Sendungen in einem virtuellen Studio ausgestrahlt oder auch die sogenannte 360-Grad-Technik genutzt. In der Vergangenheit hat die Veranstalterin mit einzelnen Sendungen verschiedene Preise gewonnen.

Ältester Hochschulfunk Deutschlands der TU Ilmenau vier weitere Jahre auf Sendung

Der Verein „hsf Studentenradio e. V.“, Betreiber des ältesten Studentenradios Deutschlands, kann für weitere vier Jahre bis zum 30. September 2021 auf der bisher genutzten Ilmenauer UKW-Frequenz 98,1 MHz das Hörfunkspartenprogramm „Radio hsf“ ausstrahlen. Der Veranstalter wurde erstmals 1999 von der TLM zur Veranstaltung eines Einrichtungshörfunkprogramms für die Technische Universität (TU) Ilmenau zugelassen. Seitdem wurde die Zulassung viermal verlängert, zuletzt 2013. Der Veranstalter ist fester Bestandteil des kulturellen Geschehens der TU Ilmenau.

TLM überprüft Programmstruktur, Berichterstattung und Musikstile beim Erfurter Bürgerradio Radio F.R.E.I.

Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit untersucht die TLM regelmäßig die von ihr zugelassenen Programme. Aktuell präsentiert und mit den Gremienmitgliedern diskutiert wurden die Ergebnisse der Analyse des Programmes des Erfurter Bürgerradios Radio F.R.E.I. Die Ergebnisse werden in Kürze ausführlich gesondert veröffentlicht.

Manuela Glühmann neues Mitglied in der TLM-Versammlung

Der Vorsitzende der Versammlung, Johannes Haak, bestätigt die ordnungsgemäße Entsendung von Manuela Glühmann als neues Mitglied in der TLM-Versammlung. Sie vertritt in der Nachfolge von Peter Hoffmann die Handwerkerverbände und wird im Rechtsausschuss mitarbeiten.

Die Versammlung der TLM setzt sich aus Vertretern/innen wichtiger gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen zusammen, die innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches die Interessen der Allgemeinheit vertreten und ehrenamtlich tätig sind. Näheres kann hier nachgelesen werden.

Medienaufsicht und Rundfunkgremien – Bundesweite Studie der Universität Erfurt

Prof. Dr. Patrick Rössler, Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Empirische Kommunikationsforschung/Methoden an der Universität Erfurt, hat die Ergebnisse seiner Studie zur Befragung der Vertreter in Rundfunkgremien vorgestellt und mit den Gremienmitgliedern diskutiert.