Aktuelles/Service





"Heimat braucht lokale Medienvielfalt" - Geschäftsbericht und Arbeitsfelder der Thüringer Landesmedienanstalt vorgestellt

15.08.2017

Medien verändern sich und beeinflussen damit immer stärker die Gesellschaft. „Heimat braucht lokale Medienvielfalt – um informiert zu sein, braucht es weitergehende Kompetenzen, verantwortungsvollen Medienumgang und moderne Regeln in einer demokratischen Mediengesellschaft“, betonte der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), Jochen Fasco, anlässlich der Vorstellung des aktuellen Geschäftsberichts der TLM.





Im jährlichen Geschäftsbericht der TLM werden die Themenfelder der Landesmedienanstalt in ihrer Bandbreite dargestellt. In der aktuellen Zeit ergeben sich dabei folgende übergeordnete Themenstellungen und Arbeitsfelder:



● Lokale Vielfalt stärken

Die TLM befördert und unterstützt lokale Rundfunkangebote, damit diese neben den bestehenden Angeboten wichtiger Ort für Information und Diskussion vor Ort zu bleiben. Bürgermedien und Lokales Fernsehen brauchen eine sichere Grundlage für ihre wichtige Arbeit.

● Flucht und Migration bewältigen

Die Medien spielen im Zusammenhang mit den erheblichen Migrationsbewegungen der letzten Zeit eine besondere Rolle. Die TLM hat den besonnenen Umgang mit diesem Thema unterstützt und zusammen mit vielen Partnern in Projekten, Wettbewerben und sonstigen Maßnahmen gewürdigt.

● Freiheit, Verantwortung und Transparenz in der modernen Medienwelt durchsetzen

Hatespeech, Fake News und verantwortungsloser Umgang mit und in den Medien dürfen nicht zum Normalfall werden. Hier ist die TLM gefragt, Bewusstsein für grundlegende Werte mit zu vermitteln und das geltende Recht im Rahmen ihrer Zuständigkeiten durchzusetzen.





Einige Tätigkeitsbeispiele hierzu finden sich in der Kurzübersicht (Anlage). Der Geschäftsbericht mit weiteren Themen, z. B. zu Medientechnik und Standortfragen sowie ausführliche Darstellungen der Veranstalter und der Gremien der Landesmedienanstalt ist unter www.tlm.de abrufbar und bei der TLM erhältlich.