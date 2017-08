Aktuelles/Service





Präsentation des TLM-Geschäftsberichtes 2016 - Einladung zur Pressekonferenz

07.08.2017

die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) veröffentlicht jährlich einen umfassenden Geschäftsbericht über ihre Aktivitäten, rechtlichen Arbeitsgrundlagen und Aufgaben sowie die personelle Zusammensetzung des Gremiums und die innere Organisationsstruktur.





Die Fertigstellung des TLM-Geschäftsberichtes 2016 möchten wir nutzen, um über unsere Aktivitäten und insbesondere über aktuelle Projekte und Pläne zu informieren.





Zur Präsentation des Geschäftsberichtes 2016 laden wir zur Pressekonferenz ein





am 15. August 2017 um 11.00 Uhr

in die TLM, Steigerstraße 10 in Erfurt





mit Direktor Jochen Fasco.





Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Anmeldung bitte bis zum 11. August 2017 bei der TLM (Tel. 0361 211770; E-Mail: mail@tlm.de).