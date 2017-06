Aktuelles/Service





Radio TEDDY im Kindermedienland auf acht Frequenzen

22.06.2017

Seit 22. Juni 2017 sendet Radio TEDDY über acht Frequenzen. Die TLM hatte dem Potsdamer Kinderradio 2016 neun Frequenzen im ganzen Land zugewiesen. Bereits im Januar wurde der Sendebetrieb des Kinderradioprogramms in Thüringen in Erfurt und Weimar gestartet. Ab sofort sind alle technischen Voraussetzungen erfüllt, um die weiteren Sender im Kindermedienland in Betrieb zu nehmen.

TLM-Direktor Jochen Fasco freut sich über die nun erfolgte Inbetriebnahme aller zugewiesenen Frequenzen und betont: „Radio TEDDY stellt eine hörbare Bereicherung für das Kindermedienland Thüringen dar, mit Nachrichten und Informationen, die auch die Kids verstehen, viel Musik für Kleine und Große sowie Ratgebersendungen für Eltern und Großeltern.“

Zu empfangen ist das Kinderradio damit in Thüringen über folgende UKW-Frequenzen:

Apolda 99,5 MHz

Arnstadt 96,5 MHz

Eisenach 90,9 MHz

Erfurt 99,2 MHz

Gotha 99,3 MHz *

Meiningen 90,6

Mühlhausen 102,9

Nordhausen 107,4 MHz

Weimar 88,7 MHz



*Inbetriebnahme in Vorbereitung

Der Live-Stream findet sich hier.