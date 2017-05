Aktuelles/Service





VIELFALTSSICHERUNG, VERANTWORTUNG, MEDIENKOMPETENZ – Schlüsselbegriffe für die Mediengesellschaft 5.0

31.05.2017

TLM-Jahresempfang 2017 mit Landtagspräsident Carius und Medienstaatssekretär Krückels

150 Gäste folgten der Einladung der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) am 30. Mai zum Jahresempfang der TLM im neuen Multifunktionsgebäude des Erfurter Steigerwaldstadions. Direktor Jochen Fasco und der Vorsitzende der Versammlung Johannes Haak konnten zahlreiche hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft begrüßen.

Fasco betonte in seiner Begrüßung die Bedeutung von Medienvielfalt vor Ort: „Lokaler Medien- und Qualitätsjournalismus ist für eine funktionierende Demokratie unerlässlich. Wir erleben jedoch eine wachsende Erosion der Angebote vor Ort. Daher gelte es, gemeinsam medien- und ressortübergreifend tätig zu werden und Ideen zu entwickeln, wie Qualität und Medienvielfalt langfristig erhalten werden können.“ Mit Blick hierauf und die Medienbildungsangebote der Landesmedienanstalten appellierte Fasco an die Thüringer Politik, sich im Länderkreis für eine deutliche Erhöhung der Finanzausstattung der Landesmedienanstalten (derzeit 1,89 % der Haushaltsabgabe) einzusetzen. „Vielfaltssicherung, Medienverantwortung und Medienkompetenz – das sind vielleicht die maßgeblichen Schlüsselbegriffe der Mediengesellschaft 5.0.“

Landtagspräsident Christian Carius machte sich in seinem Vortrag „Fake-News, Social Bots und alternative Fakten – Herausforderungen der modernen Medien-Demokratie“ stark für freie, vielfältige und unabhängige Medien. „,Hit an Run‘ steht für den Enthemmungseffekt sozialer Medien. Das ist kein neues Phänomen, aber eines, was nicht zu dulden ist. Auch im Netz ist die Meinungsfreiheit sicherzustellen, einen rechtsfreien Raum darf es nicht geben.“ Dabei verdeutlichte er zudem, dass Qualitätsjournalismus ein medienkompetentes Publikum braucht. Entscheidend sei nicht die Fülle der Informationen, sondern zu erkennen, wo sie herkommen und in welchem Kontext sie stehen.

Malte Krückels, Staatssekretär und Bevollmächtigter des Freistaats beim Bund, dankte der TLM in seinem Grußwort für ihr großes Engagement bei der Entwicklung einer vielfältigen lokalen Medienlandschaft in Thüringen. Er unterstützt die Forderung nach einer verbesserten Finanzausstattung, sieht hier jedoch noch Überzeugungsarbeit bei den Ländern. Er verdeutlichte den kritischen Blick der Länder auf das geplante Netzwerkdurchsetzungsgesetz des Bundes, insbesondere aufgrund der Gesetzgebungszuständigkeit der Länder im Medienbereich. Mit Blick auf die Entwicklung lokaler Medien plädierte auch er dafür, gemeinsam Ideen für deren langfristigen Erhalt zu entwickeln.

Der Vorsitzende der TLM-Versammlung, Johannes Haak, sprach sich abschließend dafür aus, dass Offenheit, Kompetenz, Vernetzung sowie Aufgeschlossenheit und Neugierde weiterhin den Weg der TLM bestimmen sollten. Außerdem dankte er Jochen Fasco anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums als TLM-Direktor für sein tatkräftiges und zielgerichtetes Wirken in Thüringen und bundesweit und wünschte ihm für sein Wirken weiterhin viel Tatkraft.

Hinweis:

Die Veranstaltung kann demnächst als Podcast unter http://podcast.tlm.de/ nachgehört werden.

Anlagen: Fotos (TLM)