„STADT, LAND, FLUSS – Lokale und regionale Medienvielfalt“ Thüringer Mediengespräche der TLM aus Anlass von 20 Jahren Lokal-TV in Thüringen am 30. Mai

18.05.2017

Für Viele war früher der Blick in die Tageszeitung morgens so wichtig, wie die Tasse Kaffee. Heute liegt oft das Smartphone neben der Tasse. Immer häufiger verzichten Leser auf ihr Zeitungsabonnement. Lokal-TV, das es in Thüringen seit 20 Jahren gibt, versteht sich als wertvolle Ergänzung der lokalen Vielfalt. Um Stand und Perspektiven lokaler und regionaler Medienvielfalt geht es im nächsten Thüringer Mediengespräch der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) am 30. Mai, ab 12.00 Uhr im Multifunktionsgebäude des neuen Erfurter Steigerwaldstadions.

„1997 sind in Thüringen die ersten privaten TV-Veranstalter auf Sendung gegangen. Das 20-jährige Sendejubiläum nehmen wir zum Anlass, um über die Pluralität der Stimmen und des Meinungsspektrums im lokalen Raum in Thüringen zu reflektieren und zu fragen, wie und wohin sich die Lokalmedien in der digitalen Zukunft entwickeln“, erklärt TLM-Direktor Jochen Fasco.

Zunächst wird Prof. Dr. Frank Fechner von der TU Ilmenau darüber referieren, welche Bedeutung lokale Medien für die demokratische Gesellschaft haben. In seinem Impulsbeitrag beschäftigt sich Prof. Dr. Mark D. Cole vom Institut für Europäisches Medienrecht (EMR) mit Modellen und Trends für lokales und regionales Fernsehen in Europa.

In einer Diskussionsrunde werden Thüringer Vertreter aller Mediengattungen über die hiesige Medienlandschaft reflektieren und den Bogen dabei von der Frage nach journalistischer Qualität bis hin zu neuen Geschäftsmodellen für lokale Berichterstattung spannen. Anschließend erhalten die medienpolitischen Sprecher aller im Thüringer Landtag vertretenen Fraktionen Gelegenheit, ihre Positionen und Ansätze für die Zukunft der lokalen Medienvielfalt im Freistaat darzustellen und mit den Anwesenden zu diskutieren.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Bis zum 23. Mai 2017 ist die Anmeldung hier möglich.