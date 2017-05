Aktuelles/Service





„MASCHINE.MACHT.MEINUNG“ – Wie manipuliert uns das Internet?

16.05.2017

Wissenschaft und Politik diskutieren zur Macht von Algorithmen und social bots beim 5. Jenaer Medienrechtlichen Gespräch von FSU und TLM

Das Internet erhält immer mehr Einfluss auf die Meinungsbildung. Im Hintergrund unserer Nachrichten-Portale und sozialen Netzwerke arbeiten unsichtbare Technologien und bestimmen mit, was wir lesen, sehen und wie wir eine Information einordnen. Hochrangige Vertreter aus Wissenschaft und Politik diskutieren hierzu am 22. Mai 2017 ab 16.00 Uhr in den Rosensälen in Jena beim 5. Jenaer Medienrechtlichen Gespräch von Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) und Thüringer Landesmedienanstalt (TLM).

Im Zentrum der Veranstaltung werden insbesondere die Funktionsweise, die Wirkung und die rechtliche Einordnung von social bots stehen. TLM-Direktor Jochen Fasco freut sich insbesondere auf die Diskussion mit hochrangigen Politikern aller im Thüringer Landtag vertretenen Fraktionen. „Mit dem nun beginnenden Wahlkampf zur Bundestagswahl werden die Parteien Position beziehen müssen, wie sie zum Einsatz von Algorithmen und social bots stehen“, so Fasco.

Vor der Diskussion der Medien- und Netzpolitiker werden der Mathematiker Prof. Dr. Sebastian Stiller, TU Braunschweig, und der Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Joachim Scharloth, TU Dresden, insbesondere die Funktionsweise von Algorithmen und social bots erläutern. Beim Medienrechtler Prof. Dr. Hubertus Gersdorf, Universität Leipzig, wird es auch um die Frage gehen, ob und inwieweit der Einsatz von social bots von der Meinungsfreiheit gedeckt ist.

Alle Interessierten sind zur Veranstaltung und Mitdiskussion herzlich eingeladen.

Hinweise:

