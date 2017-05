Aktuelles/Service





Themen und Beschlüsse der Versammlung vom 25. April 2017

26.04.2017

Neues Lokalfernsehen für Gotha

Fernsehzuschauer im Landkreis Gotha können demnächst wieder lokales Fernsehen nutzen. Die Versammlung der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) hat die Zulassung der „MSB Verlags-, Vertriebs- und Werbe GmbH & Co. KG“ zur Veranstaltung des Lokalfernsehprogramms „Oscar am Freitag TV – das Gothaer Lokalfernsehen“ beschlossen. Ihr werden die drahtgebundenen Übertragungskapazitäten im Landkreis Gotha zugewiesen. Die Zulassung und die Zuweisung werden für sechs Jahre erteilt.

Die MSB Verlags-, Vertriebs- und Werbe GmbH & Co. KG verlegt bereits zwei regionale Stadtmagazine für Gotha und Jena und hat hierfür auch einen umfangreichen Internetauftritt. Sendestart des lokalen Fernsehens in Gotha soll der 30. Juni 2017 sein, der Tag, an dem „Oscar am Freitag“, die Zeitung der Veranstalterin, 15 Jahre alt wird. Geplant ist eine wöchentliche Sendeschleife, die jeweils donnerstags 18.00 Uhr aktualisiert wird und wöchentliche, monatliche sowie anlassbezogene Formate enthalten soll. Programmumfang, Struktur und Inhalte des neuen Angebotes werden sich an den lokalen Gegebenheiten in Gotha und Umgebung orientieren.

UKW-Versorgung in Thüringen – Diskussion über Auswirkungen des geplanten Sendernetzverkaufs

Die TLM-Versammlung hat sich mit dem geplanten Verkauf der UKW-Senderinfrastruktur durch die MEDIA BROADCAST GmbH befasst. Sie sieht die Zukunft von Sendeanlagen mit kleinerer und mittlerer Leistung in Thüringen mit Sorge. Mit den Thüringer Hörfunkanbietern ist sie im intensiven Austausch und führt die Unterstützung bei der Sicherung der für ihr Geschäftsmodell wichtigen analogen Übertragungstechnologie fort. Für die Thüringer Bürgersender ist die massenmediale UKW-Übertragung ebenfalls von Bedeutung. Daher sind auch für sie der Erhalt und der lückenlose Betrieb der zumeist kleineren und mittleren Sender zu sichern.

Ereignisradio in Bad Liebenstein und Ilmenau

Der Verein „RSG Altensteiner Oberland e. V.“ kann mit Zustimmung der Versammlung anlässlich des 22. Internationalen ADAC-Glasbachrennens vom 9. bis 11. Juni 2017 erneut Ereignishörfunk veranstalten. Voraussetzung ist jedoch, dass vor Ausstrahlungsbeginn die telekommunikationsrechtliche Frequenzkoordinierung positiv abgeschlossen wird. Geplant sind tägliche Sendungen von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr auf der UKW-Frequenz 90,8 MHz in Bad Liebenstein/OT Steinbach (100 Watt).

Dem Verein „Initiative Solidarische Welt Ilmenau e. V.“ wird die Zulassung zur Veranstaltung von Ereignishörfunk anlässlich der Internationalen Studentenwoche „ISWI“ vom 12. Mai bis 21. Mai 2017 erteilt. Das ereignisbezogene Lokalradio wird über die UKW-Frequenz in Ilmenau „Am Vogelherd“, 98,1 MHz/300 Watt ausgestrahlt.