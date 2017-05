Aktuelles/Service





Erstmals bundesweites Privat-TV über Antenne in Thüringen

27.03.2017

Umstellung DVB-T2 beginnt am 29. März 2017 im Großraum Jena

Am 29. März 2017 startet der Regelbetrieb des neuen digitalen Antennenfernsehens DVB‑T2 HD im Großraum Jena. Bisher sind im Digitalfernsehen im Freistaat terrestrische Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in SD zu empfangen. Mit dem nun vorgesehenen Umstieg auf DVB-T2 HD nutzen erstmals private Veranstalter in Thüringen die Antenne.

Der weitere Ausbau in Thüringen ist in den nächsten Jahren vorgesehen. DVB-T2 HD bedeutet Full-HD-Bildqualität mit der Nutzung im Freien und unterwegs. In Jena und Umgebung werden nach der Umstellung insgesamt rund 40 öffentlich-rechtliche und private HD-Programme über DVB-T2 HD ausgestrahlt. TLM-Direktor Jochen Fasco betont: „Damit sorgt nun auch das Antennenfernsehen mit einem umfangreichen Programmangebot und bester Bildqualität für Medienvielfalt und ergänzt Satellit und Kabel.“

Die Mehrheit der privaten Angebote (z. B. die Programme der ProSiebenSat.1-Gruppe und von RTL) wird verschlüsselt übertragen. Für den Empfang dieser als „freenet TV“ angebotenen Sender ist ein Kartenmodul (CI-Plus) mit kostenpflichtiger Freischaltung erforderlich, ähnlich wie beim hochauflösenden Satelliten-TV „HD+“. Die Kosten für die öffentlich-rechtlichen Programme werden aus dem Rundfunkbeitrag gedeckt.

Voraussetzung für den Empfang des neuen Standards ist ein TV-Gerät der neuesten Generation oder eine Set-Top-Box mit dem grünen DVB-T2 HD-Logo, vorhandene ältere Geräte ohne das Logo können nicht weiterverwendet werden.

Um das volle Programmangebot zu sehen, müssen alle Haushalte in Jena und Umgebung mit DVB-T2 HD-Empfang ab 12.00 Uhr am 29. März 2017 einen Sendersuchlauf am neuen Empfangsgerät durchführen. Zuvor erfolgt die Abschaltung der DVB-T-Signale in SD-Qualität. Danach werden die neuen Programme schrittweise aufgeschaltet. Zwischenzeitlich gibt es für wenige Stunden keine Fernsehsignale über Antenne in Jena.

Hinweise:

Alle sonstigen Senderstandorte in Thüringen senden bis zu deren Umschaltung weiterhin die Programme im bisherigen Standard DVB-T. Weitere Informationen zur DVB-T2 HD-Umstellung gibt es hier. Die Ausbreitungsgebiete von DVB-T2 HD sind hier dargestellt.