Aktuelles/Service





Landeskooperationsvereinbarung zur nachhaltigen Weiterentwicklung von Medienkompetenz in Thüringen unterzeichnet

21.02.2017

Freistaat auf gutem Weg zur Gesamtstrategie für das Medienland Thüringen

Zum Abschluss des „Runden Tisches Medienkompetenz Thüringen“ bekannten sich die Thüringer Staatskanzlei, vier Landesministerien, der Landesbeauftragte für Datenschutz, die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) und das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) vor einer Vielzahl von Vertreterinnen und Vertretern der Medienbildung am 20. Februar in einer Kooperationsvereinbarung zur nachhaltigen Weiterentwicklung von Medienkompetenz in Thüringen. Mit dem Ziel, die Entwicklung von Medienkompetenz im Freistaat zu intensivieren, verpflichten sie sich darin, die unterschiedlichen Angebote der Medienbildung noch besser zu verzahnen und auf den digitalen Wandel der Gesellschaft auszurichten.

„Mit Blick auf eine Gesamtstrategie für das Medienland Thüringen wurde bei der Intensivierung der Medienbildung bereits viel erreicht“, verdeutlichte TLM-Direktor Jochen Fasco. Weiter betonte er, dass die Ergebnisse der Beratungen im Rahmen des Runden Tisches Medienkompetenz und des Runden Tisches Medienstandort zusammengeführt werden müssen. Die TLM wird sich insbesondere mit ihrem Thüringer Medienbildungszentrum auch weiterhin aktiv an der Vernetzung der Angebote beteiligen und ihre medienpraktische generationsübergreifende Projektarbeit verlässlich fortführen.

Weitere Informationen zu den Runden Tischen und die Landeskooperationsvereinbarung von Thüringer Staatskanzlei, Thüringer Ministerium für Finanzen, Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit, Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien sowie TLM gibt es im Internetangebot des Freistaats.