Aktuelles/Service





Sommerzeit! Ferienzeit! Medienzeit! Jetzt anmelden für das Mitteldeutsche Mediencamp 2017 vom 25. Juni bis 01. Juli in Heubach (Thüringen)

16.02.2017

Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) und die Medienanstalt Sachsen-Anhalt veranstalten das medienpädagogische Feriencamp für Kinder und Jugendliche aus ganz Mitteldeutschland unter dem Motto „Glühwürmchen trifft Sternschnuppe“. In der ersten Woche der Sommerferien verwandelt sich das Schullandheim und Freizeitcamp in Heubach (Thüringen) in ein großes Open-Air-Studio.

Teilnehmen können je 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren aus jedem der drei Bundesländer, die schon immer einmal selbst bei einer Medienproduktion mitwirken wollten.

„Ziel ist es, im Rahmen des einwöchigen Ferienkurses den jungen Medienproduzenten/-innen nachhaltig und spielerisch Medienkompetenz zu vermitteln und mit der Unterstützung eines geschulten Betreuungsteams ein unvergessenes Ferienerlebnis zu bieten“, sagt Jochen Fasco, Direktor der TLM. Medienpädagogen/-innen zeigen, wie Radio, Fernsehen und Onlinemedien funktionieren und helfen den Teilnehmern/-innen, in kleinen Teams ihre ersten eigenen Medienprodukte zu produzieren.

Für Übernachtung und Vollverpflegung entstehen pro teilnehmenden Kind bzw. Jugendlichen Kosten in Höhe von 179,00 Euro, die von den Eltern zu tragen sind.

Interessenten haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Kinder bis zum 24. April 2017 für die Teilnahme am Mediencamp anzumelden. Die Anmeldung erfolgt zunächst formlos und unter Angabe von Name, Wohnanschrift und Telefonnummer per E-Mail an: tlm@mitteldeutsches-mediencamp.de. Weitere Informationen finden Sie unter hier.