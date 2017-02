Aktuelles/Service





Neue Hörfunksender in Thüringen in Betrieb

31.01.2017

Seit heute ist Radio TEDDY auf den UKW-Frequenzen 99,2 MHz in Erfurt und 88,7 MHz in Weimar zu hören. Das Programm mit dem Schwerpunkt „Kinder- und Familienradio“ stellt eine hörbare Bereicherung für das Kindermedienland Thüringen dar. TLM-Direktor Jochen Fasco freut sich über den Sendestart und betont: „Radio TEDDY bietet ein 24-Stundenprogramm mit Nachrichten und Informationen, die auch die Kids verstehen, viel Musik für Kleine und Große sowie Ratgebersendungen für Eltern und Großeltern.“ Demnächst wird das Kinderradio auch in Arnstadt, Apolda, Eisenach, Gotha, Meiningen, Mühlhausen und Nordhausen ausgestrahlt.

Der Veranstalter, die „Radio TEDDY GmbH & Co. KG“, hatte, ebenso wie die „VOGTLAND Radio Rundfunkgesellschaft GmbH“, im Mai 2016 die Zulassung erhalten. VOGTLAND Radio ist bereits Ende 2016 in Ostthüringen mit seinem vierundzwanzigstündigen regionalen Hörfunkprogramm auf Sendung gegangen. „Das Programm hat einen starken Regionalbezug zum Verbreitungsgebiet. Damit sind ein in besonderem Maße auf das Vogtland ausgerichteter Thüringenbezug sowie ein Beitrag zur Verstärkung des regionalen Zusammenhalts zu erwarten“, verdeutlicht der TLM-Direktor.