TLM-Direktor Fasco beim 6. Deutsch-Chinesischen Mediendialog in Peking

05.01.2017

Der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), Jochen Fasco, wird auf Einladung des Auswärtigen Amtes am 6. Deutsch-Chinesischen Mediendialog am 17. Januar 2017 in Peking teilnehmen.



Der interkulturelle Mediendialog der beiden Länder findet bereits zum sechsten Mal statt. Im jährlichen Wechsel tauschen sich vor Ort Vertreter aus Medien, Wissenschaft und Regulierungseinrichtungen über aktuelle Entwicklungen aus. Damit verbunden sind Besuche im jeweiligen Land. Beim diesjährigen Mediendialog in China wird die Delegation eingeladen, sich bereits ab 13. Januar in Kanton (Guangzhuo) und Foshan näher zu informieren. Der Abschluss des gemeinsamen Austauschs findet mit dem 6. Deutsch-Chinesischen Mediendialog am 17. Januar in Peking unter Beteiligung hochrangiger Vertreter beider Länder statt.



Direktor Fasco nahm bereits mehrfach am Deutsch-Chinesischen Mediendialog teil. Auf seine Initiative hin machte die chinesische Delegation des 3. Deutsch-Chinesischen Mediendialogs für mehrere Tage Station in Thüringen. Neben dem umfangreichen Informationsprogramm bei Fernsehsendern und Bürgerradios gab es einen vielfältigen Gedankenaustausch über den Aufbau einer freien Mediengesellschaft nach der Wende, die föderale Medienstruktur sowie die Bedeutung von Partizipation und Medienbildung in einer digitalen Medienwelt.



Hinweis:

Jochen Fasco ist seit 2007 TLM-Direktor sowie seit 2008 stellvertretender Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) und seit 2014 Koordinator für den Fachausschuss „Medienkompetenz, Nutzer- und Jugendschutz, lokale Vielfalt“.