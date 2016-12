Aktuelles/Service





Strahlende Kinderaugen zur 20. Preisgala der TLM

29.11.2016

Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) würdigt mit ihrem Kinder- und Jugendmedienpreis „KOMPASS“ medienpädagogisches Engagement in ganz Thüringen

Fast 200 junge und jugendliche Medienmacher sowie zahlreiche Gäste versammelten sich heute im Zeiss-Planetarium Jena zur 20. Auflage der Verleihung des Kinder- und Jugendmedienpreises KOMPASS der Thüringer Landesmedienanstalt.

Zum runden Jubiläum gibt es eine Neuerung: Der KOMPASS wird erstmals in Gold, Silber und Bronze an jeweils drei Preisträger pro Kategorie vergeben. „Damit reagieren wir auf die Vielzahl der preiswürdigen Arbeiten, die uns jedes Jahr erreichen“, begründet TLM-Direktor Jochen Fasco den neuen Modus.

Insgesamt hat die TLM in den vergangenen Jahren bereits 157 Preisträger mit medienpädagogischen Preisen der TLM ausgezeichnet und Preisgelder in Höhe von über 100.000 Euro für herausragende medienpädagogische Arbeiten in Thüringen vergeben.

Auch im Schuljahr 2015/16 sind viele auszeichnungswürdige Medienprojekte entstanden. 14 Preisträger können sich über eine Auszeichnung für beste medienpädagogische Projektarbeiten im Freistaat freuen und insgesamt 11.000 Euro Preisgelder mit nach Hause nehmen. Davon kommen 2.000 Euro von der Thüringer Staatskanzlei, die als bewährte Kooperationspartnerin einen Sonderpreis und den Themenpreis „Medien verbinden – Freundschaften entstehen“ ausgelobt hat.

Die diesjährigen Gewinner kommen aus Altenburg, Eisenach, Erfurt, Frankenheim, Friedrichroda, Gera, Gotha, Greiz, Jena, Nohra und Zeulenroda-Triebes. Alle Preisträger mit ihren ausgezeichneten Arbeiten und der jeweiligen Begründung für die Auswahl sowie die Jurymitglieder sind in der Anlage aufgeführt.

Hinweise:

Mit dem „KOMPASS – der Kinder- und Jugendmedienpreis der TLM“ werden die Förderung von Medienkompetenz in Thüringen unterstützt, herausragende und beispielhafte medienpädagogische und medienpraktische Initiativen gewürdigt und die Entwicklung neuer Projekte und Produktionen mit und von Kindern angeregt. Der Preis soll wie ein Kompass wegweisend für die Förderung der Medienkompetenz in Bildungseinrichtungen sein.