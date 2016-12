Aktuelles/Service





Medienbildung ist die Stärke einer ganzen Generation! TLM vergibt Kinder- und Jugendmedienpreis „KOMPASS“

21.11.2016

Jubiläum „20 Jahre medienpädagogische Preise der TLM“

Digitale Bildung ist in aller Munde. Beim IT-Gipfel der Bundesregierung am 16. und 17. November wurde von der Bundeskanzlerin und vielen Vertretern der Wirtschaft die Fähigkeit von Jung und Alt, sich kompetent und kritisch in der digitalen Gesellschaft einzubringen und sie damit aktiv mitzugestalten, als die maßgebliche Schlüsselkompetenz der kommenden Zeit verdeutlicht.

Medienkompetenz verlangt beste Qualität. Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) vergibt seit 20 Jahren medienpädagogische Preise im Freistaat und zeichnet damit herausragende Projekte und Produkte im Bereich Medienkompetenz-Vermittlung aus. „Als die TLM damit begann, gab es Wikipedia, Google, Facebook, WhatsApp, YouTube, Amazon, Twitter, iPhone und iPad noch nicht. Schon damals vergab die TLM ihren medienpädagogischen Preis, um die noch in den Kinderschuhen steckende medienpädagogische Projektarbeit im Freistaat zu fördern“ erinnert TLM-Direktor Jochen Fasco an diese Anfangszeiten. „Die TLM zählte mit ihrem Engagement bundesweit zu den Pionieren, was auch daran lag, dass das moderne Landesmediengesetz die Medienkompetenzvermittlung der TLM zuschrieb“, ordnet TLM-Direktor Jochen Fasco die damalige Entwicklung ein. Gerade am Beispiel der Medienbildung lässt sich gut sehen, wie sich die Welt innerhalb von nur wenigen Jahren verändern kann. Zunächst ging es bei der Medienbildung mehr um TV- und Radioprojekte, heute sind die praktischen Kurse und Fortbildungen im ganzen Land auch von Themen rund um Internet, Datenschutz, Computerspiele, Smartphone und Mediensucht geprägt.

Mit ihrem „KOMPASS – der Kinder- und Jugendmedienpreis der TLM“ zeichnet die TLM in diesem Jahr am 29. November 2016 zum 20. Mal Kinder und Jugendliche für die beste Medienkompetenz aus. Zur Würdigung der zahlreich stattfindenden Projektarbeit in Kindertagestätten, Schulen und Jugendeinrichtungen in ganz Thüringen wird der KOMPASS in vier nach Altersstufen gestaffelten Kategorien vergeben. Dabei wird es jeweils Preise in Gold (1.000 Euro), Silber (750 Euro) und Bronze (500 Euro) geben. „Das Preisgeld wurde um ein Drittel von bislang sechstausend auf mittlerweile neuntausend Euro erhöht“, verdeutlicht TLM-Direktor Jochen Fasco die Erweiterung des Preises mit Blick auf die Vielzahl eingereichter Projekte. Insgesamt werden sogar elftausend Euro ausgelobt, da die Thüringer Staatskanzlei noch den Sonderpreis für die beste Medienproduktion und den Themenpreis „Medien verbinden – Freundschaften entstehen“ verleiht. Beide Preise sind mit je 1.000,- Euro dotiert.

Interessenten sind herzlich zur diesjährigen Jubiläumspreisverleihung am 29. November um 15.00 Uhr ins Zeiss-Planetarium Jena eingeladen.

Durch die Veranstaltung führt KiKA-LIVE-Moderatorin Jessica Lange. Anmeldungen sind noch bis zum 24. November 2016 unter mail@tlm.de möglich.