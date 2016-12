Aktuelles/Service





Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen zum zwölften Mal verliehen

18.11.2016

11.000 Euro Preisgelder für herausragende Beiträge im privaten lokalen und regionalen Fernsehen vergeben

Würdigung ausgezeichneter journalistischer und kreativer Leistungen für mehr Medienvielfalt und publizistische Qualität

Der Rundfunkpreis Mitteldeutschland ‒ Fernsehen, gemeinsam initiiert von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA), der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) und der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM), ist am heutigen Abend vor rund 250 Gästen in der Kongresshalle am Zoo Leipzig zum zwölften Mal verliehen worden. Der Preis bildet inzwischen einen der wichtigsten Leistungsvergleiche unter privaten kommerziellen Fernsehveranstaltern in Mitteldeutschland und ehrt auch in diesem Jahr insgesamt sieben herausragende Lokal-TV-Beiträge aus 145 Einreichungen.

Der Hauptpreis – dotiert mit 2.500 Euro – in der Kategorie "Bester Beitrag/Bestes Porträt" geht an Lisa Reber und Christian Kadlubietz von TV Halle für ihre Einreichung mit dem Titel "Halles jüngste Pfarrerin". Ein sympathisches Portrait über die junge Pfarrerin Ulrike Treu, die in Halle-Silberhöhe arbeitet. Die Protagonistin berichtet auf authentische Weise von ihrem beruflichen Alltag und ihren Beweggründen, ausgerechnet in der Silberhöhe – ein ehemals als sozialistische Großwohnsiedlung errichteter Stadtteil der Saalestadt – aktiv zu sein. "Handwerklich ist der Beitrag einwandfrei umgesetzt und zeigt in rund sechs Minuten Länge, wie erfüllend insbesondere für junge Menschen eine selbst gewählte Herausforderung sein kann", begründet die Jury ihre Entscheidung.

Die Gewinnerin in der Kategorie "Beste Werbung" – dotiert mit 2.000 Euro – ist Anne Sellner von Pirna TV für ihren Werbespot "Come to Malerweg Country ". Die Jury urteilt: "Bildnerisch wohlkomponiert, begleitet von coolem Sound und einem breiten Sächsisch ist diese Werbung für die Sächsische Schweiz mit ihrer wunderbaren Landschaft überzeugend aufgebaut. Indem sich dieser Spot gewissermaßen selbst auf die Schippe nimmt, gleichzeitig knapp und direkt ist, wirbt er auf gelungene Weise und mit einem Augenzwinkern für die Region."

Die "Beste Nachricht im Fernsehen" – dotiert mit 1.500 Euro – kommt in diesem Jahr von René Thierfelder und Yves Johannsohn für ihren Bericht zur "Open Galery", der für Chemnitz Fernsehen produziert wurde. "Kurz, informativ und bildlich perfekt komponiert: Mit wunderbaren, stilvoll ausgewählten Bildern und einer passenden Tonuntermalung informiert die Nachricht über den ersten Chemnitzer Galerierundgang. Die Bilder aus den Galerien sprechen für sich und zeigen in Kürze verschiedenste Facetten regionaler Künstler. Open Gallery macht neugierig und lädt ein, mehr zu erfahren. Eine Fernsehnachricht im allerbesten Sinne" schätzt die Jury ein.

Preisträger des Sonderpreises zum Thema "Flucht und Integration" sind Lisa Reber, Christian Kadlubietz und Alexander Kühne von TV Halle. Der authentische Beitrag stellt Senior Wolfgang Fischer vor, der sich in Stadtteil Halle-Silberhöhe nachbarschaftlich als Flüchtlingspate engagiert. Die Kamera begleitet ihn in Alltagsmomenten gemeinsam mit einer afghanischen Flüchtlingsfamilie, die er intensiv unterstützt und dabei mit seiner bodenständigen Art, seinem Mut und seiner selbstverständlichen Hilfsbereitschaft beeindruckt. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.

Die Jury wählte außerdem aus allen Einsendungen die Länderpreise – dotiert mit 500 Euro –aus. Dabei handelt es sich um Beiträge mit besonders länderspezifischen Themen.

Gewinner sind:

Länderpreis Sachsen-Anhalt

Lisa Reber, Torsten Grundmann und Wolfgang Traut (TV Halle)

Beitrag: "Zuckertüten für Flüchtlingskinder"

Länderpreis Sachsen

Franziska Wöllner (Dresden Fernsehen)

Beitrag: "Flüchtlingsprojekt in Dresden-Gorbitz"

Länderpreis Thüringen

Samuel Stötzner (JenaTV)

Beitrag: "Endstation Paradies – Der Thüringer Landesmeister kommt erneut aus Jena"

Laudatoren des Abends waren u.a. Staatsminister Dr. Fritz Jaeckel (Chef der Sächsischen Staatskanzlei), Staatsministerin Petra Köpping (Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration), Wolfgang Brinkschulte (Vorstandssprecher des Mitteldeutschen Presseclub zu Leipzig e.V.) und Dr. Ute Zacharias (Sprecherin des Verbandes der Wirtschaft Thüringens e.V.). Durch die Veranstaltung führte Peter Stawowy (u.a. Medienblogger www.flurfunk-dresden.de. und Medienmagazinherausgeber "Funkturm"). Die Leipziger "Band Cover, Girl!" und die Lichtkünstler von "kopffarben" sorgten für die musikalische bzw. künstlerische Unterhaltung.

Die Jury setzt sich traditionsgemäß aus Medienexperten und Vertretern aller drei Länder zusammen:

• Daniel Herrmann für Sachsen-Anhalt: Er ist Kurator und Publizist und seit 2009 als Direktor beim Verein Werkleitz-Gesellschaft e.V. in Halle tätig.

• Claudia Euen für Sachsen: Sie ist freie Journalistin, hauptsächlich für den Deutschlandfunk, MDR und ZDF. Bis 2012 war sie Chefredakteurin des KREUZER – das Leipziger Stadtmagazin.

• Henryk Balkow für Thüringen: Produzent bei der Medienmarke "Feuerköpfe" in Erfurt sowie Dozent für PR, Medien und Journalismus an Hochschulen in Berlin und Thüringen.

• Andreas Arnsfeld, Mitglied der Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt und

• Dr. Ute Zacharias, Mitglied der Versammlung der Thüringer Landesmedienanstalt.

Hinweis:

Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) und die Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) vergeben gemeinsam den Rundfunkpreis Mitteldeutschland in den Sparten Fernsehen, Hörfunk und Bürgermedien. Am 19. August 2016 wurden die Preise für den Hörfunk in Erfurt und am 16. September 2016 die Preise für die Bürgermedien in Halle vergeben. Die SLM ist Ausrichter des Rundfunkpreises Mitteldeutschland – Fernsehen.

