Aktuelles/Service





20 Jahre Fernsehen in Gera …sind 20 Jahre gelebte Partizipation und Medienbildung

15.11.2016

Mit „labor 14“ neue Kernmarke präsentiert

Es muss schon ein besonderer Tag sein, wenn sich in den Räumlichkeiten der Berufsakademie Gera Bildungsstaatssekretärin Gabi Ohler, TLM-Direktor Jochen Fasco und Oberbürgermeisterin Viola Hahn die Ehre geben. Der Anlass war gut gewählt. Vor 20 Jahren startete mit dem Offenen Kanal Gera der erste Thüringer Bürgersender und gleichzeitig auch der erste Offene Fernsehkanal in ganz Ostdeutschland seinen Sendebetrieb.

Was als Pilotprojekt mit dem Ziel, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu gewährleisten, begann, entwickelte sich zur festen Anlaufstelle in Gera und Ostthüringen. Seither engagierten sich nicht nur weit über 3.000 Bürger in ihrem Bürgerfernsehen und trugen so zur medialen Vielfalt bei, sondern der Sender ist seither feste Adresse des bürgerschaftlichen Engagements und Ort der Medienbildung.

Bei allem Erfolg in der Vergangenheit war es wichtig, dass sich der Sender vor dem Hintergrund der rasanten Medienentwicklung der letzten Jahre weiterentwickeln würde. Aus dem Offenen Kanal Gera wurde das Thüringer Medienbildungszentrum der TLM in Gera. „Genauso wie bei seinem Pendant in Erfurt, ist es uns mit dem Standort in Gera ein Anliegen, die Medienbildungsarbeit im Freistaat zu intensivieren. Von der qualifizierten Anleitung sollen künftig nicht nur die zahlreichen Fernsehmacher – ob Jung oder Alt – profitieren, sondern auch Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter. Das umfangreiche Angebotsprogramm für 2017 kann unter www.tlm.de/tmbz-gera eingesehen werden“, so TLM-Direktor Jochen Fasco.

Die neue Marke „labor 14“, der Thüringer Lernsender wird neben der etablierten Marke des „PiXEL-Fernsehens“ künftig die Kernaufgabe der Medienbildung nach außen tragen.