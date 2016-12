Aktuelles/Service





Die Besten aus Mitteldeutschland: Landesmedienanstalten vergeben Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen in Leipzig

15.11.2016

Würdigung journalistischer Leistung im privaten regionalen

und lokalen Fernsehen



Die Landesmedienanstalten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen verleihen

am 18. November 2016, ab 19.00 Uhr,

in der Kongresshalle am Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 31, 04105 Leipzig,

zum 12. Mal den Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen. Mit der gemeinsamen Preisvergabe werden hervorragende Programmbeiträge privater kommerzieller Fernsehanbieter aus den mitteldeutschen Ländern gewürdigt. Honoriert werden das große Engagement und der Ideenreichtum mit dem im lokalen Fernsehen in und über die drei Bundesländer berichtet wird.

Die Jury vergibt im Rahmen des Wettbewerbs Preise in den Kategorien "Bester Beitrag/Bestes Porträt", "Beste Werbung" und "Beste Nachricht im Fernsehen". Zusätzlich werden je drei Länderpreisträger sowie ein Gewinner für den Sonderpreis zum Thema "Flucht und Integration" ausgezeichnet. 145 Wettbewerbsbeiträge wurden von der Jury gesehen und eingeschätzt. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 11.000 Euro zur Verfügung.

Wer die begehrten Preise erhält, wird im Rahmen der Preisverleihung u.a. durch die Laudatoren Staatsminister Dr. Fritz Jaeckel (Chef der Sächsischen Staatskanzlei), Staatsministerin Petra Köpping (Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration), Wolfgang Brinkschulte (Vorstandssprecher des Mitteldeutschen Presseclub zu Leipzig e.V.) und Dr. Ute Zacharias (Sprecherin des Verbandes der Wirtschaft Thüringens e. V.) bekannt gegeben.

Durch die Veranstaltung führt Peter Stawowy (u.a. Medienblogger www.flurfunk-dresden.de. und Medienmagazinherausgeber "Funkturm").

Die Leipziger "Band Cover, Girl!" und die Lichtkünstler von "kopffarben" sorgen für die musikalische bzw. künstlerische Untermalung.



Hinweis

Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) und die Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) vergeben gemeinsam den Rundfunkpreis Mitteldeutschland in den Sparten Fernsehen, Hörfunk und Bürgermedien. Am 19. August 2016 wurden die Preise für den Hörfunk in Erfurt und am 16. September 2016 die Preise für die Bürgermedien in Halle vergeben. Die SLM ist Ausrichter des Rundfunkpreises Mitteldeutschland – Fernsehen.



Nähere Auskünfte erhalten Sie von:

Martin Deitenbeck, Geschäftsführer und Pressesprecher

Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM)

Ferdinand-Lassalle-Straße 21

04109 Leipzig

Telefon: 0341 2259-114

Telefax: 0341 2259-199

E-Mail: info@slm-online.de

Internet: www.slm-online.de